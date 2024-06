MXGP Jorge Prado domina Gara-1 del GP di Germania e si porta a 1 punto da Gajser in classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Il solito inesorabilesi è aggiudicato-1 del Gran Premio di, ottavo appuntamento del Mondiale2024. Sul tracciato di Teutschenthal il pilota spagnolo è scattato alla grande e non si è più voltato indietro, rifilando distacchi imnti a tutti i rivali.(Gas Gas) ha vinto con un margine di 12.8 secondi sull’olandese Jeffrey Herlings (KTM) quindi completa il podio lo sloveno Tim(Honda) a 14.6. Quarta posizione per l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 17.0, mentre è quinto il lettone Pauls Jonass (Honda) a 22.8. Sesta posizione per l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) a 31.5 mentre è settimo il nostro Andrea Bonacorsi (Yamaha) a 40.5. Ottavo l’olandese Brian Bogers (Fantic) a 45.9, nona per lo svizzero Jeremy Seewer (Kawasaki) a 50.