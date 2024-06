Carpi Suggestione Taugourdeau

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) di Davide SettiLa conferma di Cristian Serpini e l’addio col ds Riccardo Motta (sommerso sui social dai messaggi di affetto dei tifosi biancorossi dopo l’annuncio) hanno definito il primo passo ufficiale della stagione di Serie C del, che si sta concentrando sulla caccia al nuovo ds con i nomi di Bernardi, Serafini e Bedin che rimangono in pole, anche se il presidente Lazzaretti si concentrerà sul nuovo dirigente solo da mercoledì 5, dopo l’iscrizione. Intanto il nuovodovrebbe muovere i primi passi fra il 15 e il 16 luglio col raduno, poi si partirà per il ritiro che salvo sorprese sarà ancora a Fiumalbo. In biancorosso dovrebbe esserci anche Simone Saporetti, che intervenuto ai microfoni del sito tuttoc.com ha parlato anche del suo futuro, senza sbilanciarsi troppo.