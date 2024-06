Calcio Storico Fiorentino 2024 | i Rossi dominano i Bianchi e volano in finale contro gli Azzurri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Idi Santa Maria Novellain lungo e in largo la seconda semidel, battendo col punteggiodi 8.5-1 idi Santo Spirito. In piazza Santa Croce viene dunque rispettato il pronostico della vigilia e i detentori del titolo si impongono agevolmente in un incompletamente diverso da quello di ieri, ricco oggi di tatticismo all’inizio e poi di brutte scene di nervosismo che per alcuni minuti hanno fatto diventare ulteriormente una corrida il sabbione. Sulla rena di Firenze, poi, prevale la formazione rossa, che ha legittimato il successo sui rivali, e così arriva il pass per lagliche ieri hanno battuto i Verdi, in programma sabato 15 giugno alle ore 18.