Anatomia patologica torni a Prato

(Di domenica 2 giugno 2024) Un nuovo ospedale di comunità, il rafforzamento della sanità territoriale con una migliore gestione delle urgenze e il ritorno dell’. E’ quanto chiedono i medici Enrico Albini, candidato al consiglio comunale nella lista Silli, e il segetrario Udc Enrico Mencattini. Partendo dalle critiche all’ospedale "costruito con logiche ormai superate" che determinano un perenne ingolfamento del "pronto soccorso perché non proporzionato alla popolazione" che vive sul territorio, Albini e Mencattini immaginano una sanità molto diversa da quella attuale: "La gestione delle urgenze sul territorio non funziona in modo adeguato. Il fast track è insufficiente per la diagnostica per cui il medico di base o invia al pronto soccorso, già ingolfato, o gestisce il paziente con strutture private.