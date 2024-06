Amazon Luna come giocare in libertà senza bisogno di console o PC | come funziona e quanto costa?

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di domenica 2 giugno 2024) Se ti piacciono i videogiochi ma non vuoi investire i tuoi sudati risparmi in esoseo potenti computer,potrebbe essere la soluzione perfetta. Questo servizio di cloud gaming ti permette di accedere a un ampio catalogo di giochi su vari dispositivi,la necessità di un hardware di alto livello. In questo articolo esploreremo le principali caratteristiche di, i dispositivi compatibili, le opzioni di abbonamento disponibili einiziare a utilizzarlo. Dispositivi compatibili conè un servizio di streaming di videogiochi chesu una vasta gamma di dispositivi. Per un’esperienza ottimale, è necessario avere una connessione internet con almeno 10 Mbps di velocità, preferibilmente su una rete cablata o Wi-Fi a 5 GHz.