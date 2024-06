SERIE TV – STUDIO BATTAGLIA

Leggi tutta la notizia su distantimaunite

(Di sabato 1 giugno 2024) Uno dei fiori all’occhiello di RaiPlay negli ultimi due anni è stata laTV, non solo per le tematiche affrontate ma anche e soprattutto, per la qualità degli attori che vi hanno preso parte. Il cast Partendo dal cast femminile, troviamo la regina delleTV Lunetta Savino (Marina), la bravissima Barbora Bobulova (Anna) e la bellissima Miriam Dalmazio (Nina) le quali, insieme a Marina Occhionero (Viola) formano la famiglia. Il cast maschile vede in Giorgio Marchesi (Massimo) e in Thomas Trabacchi (Alberto) i due protagonisti principali. Entrambi sono innamorati della stessa donna, Anna, sposata con Alberto il cui matrimonio però entra profondamente in crisi per questioni sentimentali che animeranno l’interaTV.