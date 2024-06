Può l’Ucraina vincere con la guerra difensiva? Risponde il generale Jean

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 1 giugno 2024) Dalla fine dell’offensiva ucraina del settembre 2022 il fronte in Ucraina è rimasto praticamente immutato. Lada manovrata si è trasformata in una di attrito. Ha dominato l’artiglieria. Le perdite sono state elevate da entrambe le parti. Le città e le infrastrutture ucraine hanno subito gravi danni, che non hanno però fiaccato la volontà di resistenza della popolazione, malgrado il disastroso fallimento della controffensiva su cui Zelensky – contrariamente ai capi militari americani incominciato– aveva riposto tante aspettative. La crisi delle difese ucraine è avvenuta alla fine del 2023 per i ritardi dei vitali rifornimenti americani, specie di munizioni. È stata contenuta con il sacrificio delle fanterie ucraine. Alle carenze materiali si sono aggiunte per Kyiv quelle di soldati.