Fonte : ilfaroonline di 1 giu 2024

Roma, 1 giugno 2024 – Fotografavano i turisti al Colosseo e con tanto di apparecchiatura idonea stampavano istantaneamente foto, a fronte di una richiesta di 15 euro ciascuna, ma la loro attività, totalmente abusiva, ha avuto vita breve, grazie all'intervento degli agenti del Gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale.

Per 15 euro vi facciamo le foto davanti al Colosseo | maxi-multe per 2 abusivi