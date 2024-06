MotoGP Capirossi | Titolo conteso tra Bagnaia Martin e Marquez

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Loris, tre volte campione del mondo e ad oggi responsabile della sicurezza in pista della, parla della lotta al: ”Per il mondiale è ancora presto fare un pronostico, ma credo di poter dire che rimarrà in casa Ducati, vedo Peccocompetitivo, ma Jorgeè pericoloso e non toglierei dal gioco anche Marc”. ”Domani mi aspetto una gara spettacolare perché ci sono tanti piloti molto vicini, abbiamo una Ducati velocissima,lo hanno dimostrato,stava facendo un giro da paura anche se poi ha fatto un errore, in Aprilia stanno andando forte e anche la Ktm con Pedro Acosta, quindi prevedo una gran bella gara con tanti possibili vincitori”. Poi si parla di sicurezza, tema delicato su questa pista: ”Al Mugello il lavoro più importante è stato fatto alla frenata di curva 1, ampliando lo spazio di fuga all’interno della pista.