La vittoria di Montecarlo è un punto di non ritorno? | come reagisce Vasseur

(Di sabato 1 giugno 2024) “Se ladiè undi non? Credo che sarà un bel passo avanti. Detto questo, non dobbiamo cambiare approccio perché abbiamo ottenuto buoni risultati a Melbourne e a Monaco. C'è un piano, stiamo sviluppando la macchina e sappiamo cosa dobbiamo migliorare passo dopo passo, e questo approccio va mantenuto. Aver ottenuto un buon risultato a Monaco, o meno buono in altri weekend, non cambia i piani, la stabilità è molto importante”. Commenta così Frédéricnell'incontro con la stampa italiana avuto giovedì pomeriggio, al quale era presente anche Libero, parlando di presente e futuro: “Sappiamo cosa vogliamo ottenere, cosìconosciamo il percorso che dobbiamo completare per raggiungere questo obiettivo — aggiunge — Allo stesso tempo credo che ladi Monaco possa aiutare Charles ad aumentare la fiducia in sé stesso, perché aspettava il successo nella gara di casa da diversi anni.