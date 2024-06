I magnifici sette di Ponsacco Murales per raccontare la storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – Pane e calcio mangiano in quel di: terra di falegnami, profumo d’artigianato, ma anche suolo calpestato da scarpe coi tacchetti. Che resti sulle suole il fango del ‘Pollaio’ – così l’ex presidente Aringhieri chiamava lo stadio Comunale – o quello dei più grandi stadi del mondo poco cambia, in fin dei conti: fango è e fango resta. Ma dalla "mota", così come la chiamiamo da queste parti, alla gloria il passo, si sa, talvolta è breve.celebra oggi i suoi campioni. Attraverso i loro volti scolpiti su deiche delimitano l’impianto sportivo rossoblù si ripercorrono storie, leggende e soprattutto uomini. Gente di paese, ma che ce l’ha fatta. Gente di paese che ha giocato in Serie A e che tutti hanno conosciuto da queste parti: "perché con lui andavo a scuola" e con "l’altro alla Messa".