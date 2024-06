È morto Philippe Leroy il celebre attore francese aveva 93 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 giugno 2024) Mondo del cinema in lutto per la morte di. L’, che era malato da tempo, è deceduto a Roma all’età di 93. Con oltre 200 apparizioni tra film e sceneggiati, in Italia divenne famoso per l’interpretazione di Leonardo da Vinci in “La vita di Leonardo da Vinci” del 1971 e di Yanez nello sceneggiato “Sandokan” del 1976 Chi eraNato a Parigi il 15 ottobre del 1930 come-Beaulieu, erede di una famiglia aristocratica con sei generazioni di soldati e ambasciatori alle spalle, sdegnoso del suo titolo di marchese, va a scuola dai gesuiti, a soli 17si imbarca come mozzo su una nave per l’America come un personaggio di Joseph Conrad. Infatti, una volta rientrato in patria finisce nella Legione Straniera e va a combattere in Indocina ed Algeria, arruolato come paracadutista anche se non si butterà mai da un aereo fino a dopo i 50