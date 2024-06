Della Valle investe sul sociale | Un dovere per tutte le imprese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Arquata (ASCOLI PICENO) I fratellirilanciano nelle aree colpite dal sisma annunciando l’ampliamento dello stabilimento Tod’s di Arquata del Tronto. Diego e Andrea, ieri presenti nella piccola località dell’entroterra di Ascoli Piceno, per ricevere la cittadinanza onoraria da parte del comune, hanno comunicato la loro volontà di investire ancora in uno dei luoghi maggiormente martoriati dal sisma del 2016. La prima pietra per provare a riconsegnare vita e prospettive future, dove invece il drammatico terremoto aveva colpito duramente lasciando sangue e polvere, è stata gettata grazie al loro prezioso e generoso intervento. "Abbiamo deciso di ampliare lo stabilimento di Arquata e speriamo di riuscire a trovare la manodopera necessaria – commenta Diego– Quando siamo arrivati qui all’indomani di quei drammatici avvenimenti facemmo un giro con l’allora sindaco Petrucci.