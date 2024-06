Cina | tifone Maliksi si attenua dopo aver toccato terra nel Guangdong

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 1 giugno 2024) Guangzhou, 01 giu – (Xinhua) – Ilhacome tempesta tropicale nella contea di Yangxi, situata nella citta’ di Yangjiang, nella provincia cinese meridionale del, intorno alle 0:55 di oggi.il suo arrivo sullaferma,si e’ indebolito da tempesta tropicale a depressione tropicale. Tuttavia, ha scatenato forti piogge nelmeridionale da ieri mattina a stamattina, con la piu’ elevata precipitazione cumulativa di 272,3 mm registrata nella Penisola di Leizhou. Alle 6:52 di stamattina, un totale di 28 segnali di allarme per nubifragi erano attivi in tutto il. Le forti piogge hanno colpito anche le province orientali di Fujian, Zhejiang e Jiangxi. Lo Zhejiang ha lanciato una risposta di emergenza di livello IV per il controllo delle inondazioni alle 13:00 di oggi in risposta alle forti piogge innescate dal