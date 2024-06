Calcio | il Messico batte la Bolivia in amichevole 0-0 tra Costa Rica e Uruguay

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Nella notte si sono disputate due amichevoli in preparazione alla Copa Ame2024, caratterizzate da pochi gol. Pareggio per 0-0 traa San José. Ilha invece battuto per 1-0 laal Soldier Field di Chicago. Decisivo il gol segnato al 56? da Efraìn Alvarez. Di questre quattro squadre, l’unica che non si è qualificata alla Copa Ameè la. Ilè invece inserito nel Gruppo B insieme a Ecuador, Venezuela e Giamaica; lanel gruppo D con Brasile, Paraguay e Colombia; l’nel gruppo C con Stati Uniti,e Panama.: illain, 0-0 traSportFace. .