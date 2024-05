Vittorio Feltri al Manzoni con Cruciani | cori e standing ovation

Fonte : liberoquotidiano di 30 mag 2024

Il giornalista, salutato da un tripudio di cori e urla, è stato ospite dello spettacolo di Giuseppe Cruciani, "Via Crux. . Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire". Standing ovation per il fondatore di Libero Vittorio Feltri al teatro Manzoni di Milano.

