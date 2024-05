Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi c’è uno stratega? Samuel nota un dettaglio

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tra ideipiù discussi continua ad esserci Artur Dainese. Il protagonista ha sempre generato molto sgomento tra i compagni d’avventura, per i suoi modi di fare spesso sfacciati e falsi. In queste ore, però, a finire nel mirino c’è stato un altro naufrago, assolutamente inedito. A quanto pare, tra ipotrebbe esserci unoche, sin dal primo momento, ha agito nel silenzio, riuscendo a guadagnarsi sicuramente la semifinale. Di chi si tratterà? Chi sarebbe il verodei, non si tratta di ArturPeron è finito in nomination contro Artur Dainese e Karina Sapsai all’Isola dei. Si tratta di un televoto molto duro per il ballerino, considerando quanto sia forte il suo rivale e, stando a quanto emerso dalla puntata di ieri, anche Karina.