Nozze a maggio quale abito da sposa hanno scelto le vip?

(Di giovedì 30 maggio 2024) Consi riapre ufficialmente la stagione dei matrimoni, dopo un inverno dedicato ai preparativi. Le sposedi questo mese? Michela Persico, Manila Nazzaro, Guenda Goria e non solo. L’attenzione di tutti è come sempre puntata sui loro abiti dache fanno sognare, tra pizzi, tulle, spacchi e strascichi lunghissimi (anche se c’è chi non rinuncia al corto). Gli outfit nuziali poi, mai come quest’anno, si moltiplicano e se sfoggiarne due è ormai tradizione assodata, c’è chi fa tris e addirittura poker. Juventus aDaniele Rugani e Michela PersicoIl 29 di, un mercoledì, è stato celebrato il matrimonio di Michela Persico e Daniele Rugani. Le, arrivate dopo una favolosa proposta avvenuta durante il concerto di Calcutta, vedono il coronamento del sogno di questa famiglia.