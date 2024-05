Muore in Erasmus a 23 anni | Reggiolo piange Lara Ponticiello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Un lutto che colpisce anche la comunità di, la scomparsa di, la studentessa impegnata nel progetto, stroncata da una grave forma di meningite fulminante mentre si trovava a Berlino, in Germania. Aveva 23. A, dove la madre Roberta lavora come educatrice in una scuola d’infanzia,aveva vissuto fino a qualche anno fa, poi si era trasferita con la famiglia nella vicina Gonzaga di Mantova, dove abitava. Venerdì è stata colpita da un malore improvviso, che sembrava essere stato risolto con una terapia a base di farmaci. Ma il peggio stava per verificarsi. Poco dopo, infatti, è subentrata una complicanza clinica che ha costretto a un ricovero in ospedale, dove però la giovane è entrata in coma.