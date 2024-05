MotoGp gli orari del Gp d’Italia 2024 al Mugello | dove vedere qualifiche sprint e gara Sky Now Tv8

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Chiuso il weekend spagnolo al Montmeló, lasi trasferisce in Italia per il gran premio del. Dopo il successo in Catalogna, Pecco Bagnaia vuole centrare la doppietta personale, con l’obiettivo di mettere ancora più pressione al primo posto occupato da Jorge Martin. L’ultima vittoria ha consentito a Bagnaia di riscavalcare Marc Marquez nella classifica generale, quest’ultimo artefice di una rimonta culminata con il podio (terzo posto). Al, Enea Bastiani ha l’occasione di superare quota 100 in campionato. La Ducati con due piloti italiani si presenterà nel Gp di casa con livrea e tute azzurre, proprio per celebrare l’Italia. Glidel weekend alVenerdì 31 maggio le sessioni di prove libere delle tre categorie, con lache chiuderà la giornata alle ore 15, quando i tempi sono già decisivi per l’accesso alla Q2.