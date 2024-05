La Lista Civica Sviluppo Comune – Emiliano Taranghelli Sindaco interviene sulla criticità della gestione verso i lavori pubblici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Arezzo, 30 maggio 2024 – Lagrossa. «Troppo spesso si avviano i cantieri che durano anni ed anni oltre le date in cui sarebbero dovuti terminare. Alcuni esempi: Spogliatoi dello stadio di Ambra (terminati con anni di ritardi e tanta sofferenza). Campo sintetico di Bucine (grossesui tempi, in netto ritardo). Rifacimento di partepavimentazione di via Roma a Bucine con relativo senso unico. Famosa vicenda DOSSI (Intervento parziale, smantellamento di uno dei due dossi e abbassamento dell’altro). Vicenda piuttosto sconcertante del Teatro di Bucine; fatto l’intervento di efficientamento energetico ma peccato che è stato fatto scadere il certificato di prevenzione incendio e per rinnovarlo deve essere applicato una nuova normativa che chiede una pressione agli idranti più alta di quanto la rete di distribuzione dell’acqua ha.