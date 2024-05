Fonte : europa.today di 30 mag 2024

Si allarga a macchia d'olio, dalla politica ai social, la polemica per l'esclusione di Roberto Saviano alla Buchmesse 2024, in programma dal 16 al 20 ottobre. Una doccia gelata per. . . L'Italia sarà ospite d'onore al Salone del libro di Francoforte, ma l'autore di "Gomorra" è fuori dal programma.

Il commento velenoso di Fazio per l' esclusione di Saviano a Francoforte