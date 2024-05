Fonte : fanpage di 30 mag 2024

"Impossibile trovare una spiegazione diversa dal colore della pelle, soprattutto perché non si conoscevano e non erano seduti uno vicino all'altro", ha spiegato l'avvocato di tre dei passeggeri fatti scendere da un volo di linea in Usa e che ora hanno fatto causa alla compagnia aerea statunitense per discriminazione razziale.

Dall’aereo hanno cacciato tutti i neri perché qualcuno puzzava | denuncia dei passeggeri del volo Usa