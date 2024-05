Tornano Benji & Fede reunion live al Forum di Assago

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 28 maggio 2024) Insieme sulle scene mancavano da quattro anni. Era, infatti, il 2021 quandosalutavano il loro pubblico all’Arena di Verona. Da allora solo progetti solisti per entrambi, tra musica e cinema (con il debutto di Mascolo), che ora lasciano nuovamente spazio al ritorno in coppia. Il duo promette una serie di sorprese, la prima delle quali è il ritornocon un concerto evento.si esibiranno all’Unipol, Mi) il prossimo 16 novembre per ripercorrere i successi che hanno caratterizzato il loro percorso musicale. Il concerto è prodotto da Vivo Concerti. I biglietti sono disponibili da giovedì 30 maggio alle 14.00. LEGGI ANCHE: — Palajova, Jovanotti torna nei palasport a marzo 2025 I due artisti modenesi hanno alle spalle cinque album (“20:05”, “0+”, “Siamo Solo Noise” e la versione limited edition e “Good vibes”) e cinque #1.