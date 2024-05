Papa Francesco e la troppa froc***gine nei seminari | Con questo pregiudizio avremmo perso grandi preti in passato Ora chieda scusa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 28 maggio 2024) È successo tutto il 20 maggio scorso.stava incontrando la Conferenza Episcopale Italiana per l’assemblea di primavera nell’aula vecchia del sinodo in Vaticano. La domanda che arriva dalla platea al Pontefice riguarda isti. Cosa fare quando alle porte delo bussa un candidato dichiaratamente omosessuale? La replica di Jorge Mario Bergoglio parte dalla necessità di accogliere tutti ma poi arriva al punto: «Neic’è giàfrociaggine». L’uscita, raccontano le cronache, viene accolta dai vescovi con risate incredule più che di imbarazzo. Detta in italiano, che non è la sua lingua madre. Ma con un precedente preciso che risale al 2018. Sempre in un incontro a porte chiuse con i vescovi: «Se avete anche il minimo dubbio è meglio non farli entrare».