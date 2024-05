L’esplosione a Bollate che fece 59 morti e che vide tra i soccorritori Hemingway | venerdì la camminata

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di martedì 28 maggio 2024) Si terrà7 giugno laper non dimenticare lonella fabbrica di munizioni Sutter & Thévenot, avvenuto nel 1918 a Castellazzo di. Un invito non solo alla sensibilizzazione su temi importanti come il lavoro e il ruolo civile e sociale delle donne, ma soprattutto al ricordo delle 59 vittime, per la .