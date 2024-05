Farine paste finti crostini | ecco come mangiare più legumi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 28 maggio 2024) Insalate miste in estate, zuppe in inverno, polpette fritte o al forno: integrare inella propria dieta perun po’ più vegetale non è poi così difficile. Queste preziose fonti di proteine si trovano sotto forme diverse, e possono diventare protagoniste di qualsiasi portata, dall'antipasto al dolce:qualche trucco per consumarne di più.piùdiLesono sicuramente un modo efficace per integrarein maniera alternative: con la farina di ceci si può realizzare la mitica farinata, ma anche una golosa alternativa alla frittata di uova. Basta unire una parte di farina con due di acqua, mescolare bene e aggiungere ingredienti a piacere: si cuoce tutto in padella con un filo d’olio, propriouna normale frittata, oppure in forno.