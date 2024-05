(Di domenica 26 maggio 2024)e denunciato l’uomo che martedì sera hato unmercato in via Palestro riuscendo a fuggire in sella a una bicicletta. si tratta di un trentaduenne di Gallarate, di fatto senza fissa dimora. è stato fermato dalla Polizia nei pressi della stazione ferroviaria, aveva con sè ancora parte del bottino. .

Ferrara, bambino di 11 anni segnalato per una rapina. Sottratti 6mila euro in un supermercato lo scorso marzo Un ragazzino di 11 anni a Ferrara ha rapinato 6mila euro da un supermercato. L’episodio è avvenuto nel marzo 2024, ma dopo lunghe indagini è stato individuato. 361magazine

Rapina al super. Autore identificato - rapina al super. Autore identificato - Identificato e denunciato l’uomo che martedì sera ha rapinato un supermercato in via Palestro riuscendo a fuggire in sella ... ilgiorno

Il trionfo di Gasperini! Super-Atalanta travolge il Bayer e vince l’Europa League - Il trionfo di Gasperini! super-Atalanta travolge il Bayer e vince l’Europa League - L'Atalanta entra nella storia! La squadra di Gasperini trionfa in Europa League battendo 3-0 il Bayer Leverkusen in finale. tuttonapoli

Cameriere aggredito e rapinato: arrestati due studenti universitari - Cameriere aggredito e rapinato: arrestati due studenti universitari - VERONA - Cameriere aggredito e rapinato nel Veronese: presi i responsabili. Sono due studenti universitari, un 21enne di Mestre e un 26enne di Verona, gli autori della rapina aggravata ai danni di un. ilgazzettino