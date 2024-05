Piove dentro la scuola Cade un controsoffitto e i ragazzi fanno i conti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) Nelle aule, alcuni pezzi dicedono e si proclama una giornata di autogestione. Non solo. Docenti, genitori, studenti e personale Ata si mettono insieme per raccogliere segnalazioni, testimonianze e fotografie per documentare tutto quello che nellanon funziona. Succede all’istituto superiore Leonardo Da Vinci, messo a dura prova dai nubifragi di questo periodo. Cinque aule con infiltrazioni e perdite e spazi riorganizzati, con le lezioni organizzate altrove. I problemi arrivano però da lontano, dicono insegnanti e allievi. "Venerdì abbiamo protestato contro Città Metropolitana per la mancata manutenzione che ha causato la caduta di parti delcon le ultime piogge – racconta Takla Moris, rappresentante degli studenti –. Il 60% degli studenti ha sostenuto questa autogestione, che si è svolta in sicurezza grazie al servizio d’ordine. Abbiamo documentato le criticità, pulito i giardini, riordinato la biblioteca e incontrato l’assessore del Comune di Cologno Monzese Andrea Arosio, che ha espresso solidarietà alla nostra causa e annunciato l’istituzione della Consulta Giovani".