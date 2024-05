Il Frosinone torna in Serie B - decisiva la sconfitta in casa con l' Udinese | il gol di Davis condanna i ciociar - salvi i friuliani

Se qualcuno aveva dei dubbi, il punteggio li ha dissipati. L’Inter si ricorda ancora come si fa a vincere . Dopo averlo fatto 29 volte in stagione, del resto, è un’abitudine. Il passo falso contro il Sassuolo dello scorso weekend di Serie A è stato solo un incidente di percorso nello splendido ... calcioweb.eu

Cronache Cittadine Frosinone | Anagni | COLLEFERRO – A partire dal 18 Maggio 2024 prende il via la VI edizione di “Corde L'articolo Frosinone | Anagni | Colleferro. Torna in scena il Festival “Corde di Primavera” 2024 , giunto alla VI edizione sembra essere il primo su Cronache Cittadine. cronachecittadine

Frosinone, Marchizza tarantolato: in panchina esulta per il gol della Roma e trascina - frosinone, Marchizza tarantolato: in panchina esulta per il gol della Roma e trascina - Marchizza irrequieto in panchina, prima si scalda e poi guida l'esultanza dei compagni al gol di Aouar e prendicando calma ai giocatori in campo ... calciomercato

Frosinone-Udinese, formazioni ufficiali: Cheddira dal 1', c’è Lucca - frosinone-Udinese, formazioni ufficiali: Cheddira dal 1', c’è Lucca - Scontro da brividi tra frosinone e Udinese che si giocheranno a distanza la salvezza con l'Empoli che invece sarà impegnata contro la Roma. Le squadre sono ... footballnews24

SPAGNA - Il Valladolid torna in Liga grazie a un rigore al 97esimo - SPAGNA - Il Valladolid torna in Liga grazie a un rigore al 97esimo - A un anno dalla retrocessione in Serie B, il Valladolid del patron Ronaldo Fenomeno (azionista di maggioranza del club) torna nella Liga e lo fa con una giornata d'anticipo sulla fine della 'Segunda ... napolimagazine