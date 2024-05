Frosinone - le pagelle di CM | Zortea e Brescianini tra i miglior - la traversa ferma Soulé

(Di domenica 26 maggio 2024)-Udinese 0-1 Cerofolini 6,5: reattivo in apertura su Brenner in ben due occasioni, si fa trovare pronto quando chiamato in causa.

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni di Monza-Frosinone , match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Tre punti fondamentali per la squadra allenata da Eusebio Di Francesco, che dopo 9? passa in vantaggio grazie alla rete di Walid Cheddira dopo ... sportface

I TOP, i FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Monza - Frosinone Le Pagelle dei protagonisti del match tra Monza e Frosinone , valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Cheddira 7 FLOP: Bondo 5 voti : Monza (4-2-3-1): ... calcionews24

Frosinone, le pagelle di CM: Zortea e Brescianini tra i migliori, la traversa ferma Soulé - Lirola 5: rischia al.

Serie A - Empoli-Roma 2-1: Niang salva i toscani al 93', in Serie B scende il Frosinone - Serie A - Empoli-Roma 2-1: Niang salva i toscani al 93', in Serie B scende il frosinone - In B scende il frosinone, che perde lo scontro diretto contro l'Udinese venendo superato sia dalla squadra di Nicola che da quella di Cannavaro. eurosport

Pagelle Empoli-Roma 2-1, Niang vale la salvezza: impresa di Nicola - pagelle Empoli-Roma 2-1, Niang vale la salvezza: impresa di Nicola - L'Empoli ottiene una clamorosa salvezza. Riesce l'impresa agli azzurri, che al Castellani nell'ultima di campionato battono 2-1 la Roma di De Rossi, che ... footballnews24