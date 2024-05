Atalanta da scudetto | la profezia sulla Dea e quel pesantissimo precedente

(Di domenica 26 maggio 2024) Acciaccato ma mai domo, Angelo Domenghini ha vissuto il trionfo della suareduce da una brutta broncopolmonite. «La serata di Dublino mi ha fatto sentire subito meglio», fa il grande Bergheimer (così lo chiamava Gianni Brera), ala destra scudettata con l'incredibile Cagliari di Gigi Riva ed esterno instancabile della nazionale campione d'Europa nel 1968 e seconda nel mondo a Mexico '70, allorché Angelo risolse parecchie situazioni agli azzurri. Vero che Domingo, solido 83enne nato a Lallio, nel bergamasco, vive in Sardegna ma ha sempre la Dea nel cuore e il trionfo in Europa League gli ha strofinato per benino i nervi. Domingo, l'altra sera si è commosso, vero? «Un po' l'età e un po' la dimensione del trionfo mi hanno scosso. Non capita tutti gli anni di vincere con l'. E non certo inmodo».L'aiutiamo con la memoria: l'unico trofeo della Dea risaliva al 1963: la Coppa Italia che aveva all'ala destra un certo..

Bergamo, 22 maggio 2024 – L’Atalanta è arrivata in cima alla vetta inseguita da anni, conquistando l’Europa League che qualifica anche alla Supercoppa Europea che si disputerà a Varsavia il prossimo 14 agosto. Il trofeo vinto a Dublino, battendo nettamente per 3-0 il favorito Bayer Leverkusen, annichilito in meno di mezz’ora dalle reti del fenomeno Lookman, corona anni di lavoro e di risultati ad altissimo livello (basti pensare alle quattro qualificazioni alla Champions in sei anni) per la società nerazzurra che ha sollevato al cielo irlandese la coppa europea dopo aver perso finali di Coppa Italia, dopo aver collezionato tre terzi posti e un quarto in campionato, dopo aver sfiorato nel 2020 una semifinale di Champions persa nel tempo di recupero. sport.quotidiano

Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid, parla dell`Atalanta: `Offerte ne arriveranno di sicuro per i migliori giocatori.

