A che ora la F1 su TV8 oggi | programma in chiaro gara GP Monaco 2024

(Di domenica 26 maggio 2024) Il Gran Premio didi Formula 1 si disputerà nella giornata di domenica 26 maggio. L’ottavadel Mondiale prenderà il via alle ore 15.00 italiane. Sarà la settantesima edizione dell’evento, mancato dal calendario iridato solo cinque volte (dal 1951 al 1954 e nel 2020). L’attuale lay-out è utilizzato dal 1973, anno in cui nacquero le chicane delle Piscine e l’ultima curva (del Gazometro) fu sostituita dalla combinazione Rascasse – Anthony Noghes. Nel 2023 lavenne vinta da Max Verstappen davanti all’Aston Martin di Fernando Alonso e all’Alpine di Esteban Ocon. La Ferrari non si impone dal 2017, con Sebastian Vettel. Chi saranno i protagonisti dele come scoprirlo seguendo lain TV? Classifica Mondiale costruttori F1: Red Bull allunga, Ferrari seconda forzaTV8 – GPOre 18.00 – DIFFERITA su TV8 (125 Sky e 8 DT) PALINSESTO GPF1(26 MAGGIO) TV IN– Non è prevista alcuna copertura inin diretta.

