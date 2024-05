Un viaggio lungo oltre mezzo secolo in cui la storia dell' artista si è intrecciata con quella della Rai

(Di sabato 25 maggio 2024) A quasi tre anni dalla scomparsaa più grande showgirl italiana di tutti i tempi, Rai 1 trasmette La nostra Raffaella, omaggio a Raffaella Carrà in onda stasera alle 21.30. 90 minuti in cui si raccontano la carriera e il legame con la Rai duratocinquant’anni. Raffaella Carrà, l’addio alla reginao spettacolo che ha cambiato la tv italiana X Leggi anche › “Raffa” è da oggi disponibile su Disney+: in streaming la serie su Raffaella Carrà La nostra Raffaella, stasera su Rai 1: anticipazioni Prodotto da Rai Documentari con Aurora Tv, La nostra Raffaella ha l’obiettivo di tracciare un ritratto a tuttotondo di uno dei volti che hanno cambiato laa televisione italiana, attraverso le diverse epoche storiche.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a iodonna©

Brando Ephrikian e Cristian Forti si sono incontrati di nuovo dopo la fine del loro percorso a Uomini e Donne e sono partiti in compagnia delle rispettive fidanzate nonché scelte dei tronisti, Raffaella Scuotto e Valentina Pesaresi. anticipazionitv

"La nostra Raffaella", stasera in tv il documentario sulla Carrà: le anticipazioni - "La nostra raffaella", stasera in tv il documentario sulla Carrà: le anticipazioni - raffaella Carrà è stata - ed è - una figura unica, capace di brillare nel firmamento della Rai, creando un immaginario collettivo in cui intere generazioni si sono ritrovate e riconosciute. Nel ... today

“Un caffè con l’assassino”: Raffaella Fanelli racconta i misteri d’Italia in un podcast - “Un caffè con l’assassino”: raffaella Fanelli racconta i misteri d’Italia in un podcast - Da Licio Gelli a Immacolata Cutolo fino a Franco Freda. Un viaggio “nero” sui grandi interrogativi della cronaca ... repubblica

Su Rai 1 l’omaggio “La nostra Raffaella”, un ritratto umano e professionale della Carrà - Su Rai 1 l’omaggio “La nostra raffaella”, un ritratto umano e professionale della Carrà - A fare da sfondo in questo viaggio nei ricordi, i luoghi in cui raffaella Carrà ha trascorso gran parte della sua vita. Non l’Emilia-Romagna o Roma, bensì la Rai. Dunque La nostra raffaella condurrà i ... iodonna