Panetta - cresce il consenso sul taglio dei tassi a giugno

"Cresce il consenso", nel consiglio Bce per il taglio dei tassi visto che l’inflazione "è in rapido calo" e si avvicina all’obiettivo del 2%. Il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta (nella foto) torna a far sentire la sua voce per sottolineare la discesa dei prezzi in corso e aggiungersi a chi, nel board, sta chiedendo un allentamento della politica monetaria.

