(Di sabato 25 maggio 2024) Era solo una settimana fa quando Maxsfoggiava una delle collaborazioni di orologi più ambita del pianeta: TAG Heuer Formula 1 Kith. Una collezione che, se da un lato celebra la stessa Formula 1, dall’altro si porta dietro tutto il fascino nostalgico di quella che è stata una delle collezioni più incredibili di TAG Heuer negli anni Ottanta e Novanta. Al polso, nella variante blu, del tre volte campione di Formula 1, mentre ritirava il Pirelli Pole Position Award dopo avere conquistato la vittoria nelle qualifiche, lo abbiamo notato tutti, ma non sarà lo stessoad accompagnare Maxaldi Monaco. Per l'occasione, infatti, il campione indosserà il nuovo TAG Heuer Monaco Dark Blue, presentato proprio in questi giorni da TAG Heuer al Monaco GP. MaxTAG Heuer Monaco Dark Blue Maxindossa il nuovoTAG Heuer Monaco Dark Blue @courtesy TAG HeuerCosa rende speciale il nuovoTAG Heuer Monaco Dark Blue Il nuovoTAG Heuer Monaco Dark Blue Il nuovoTAG Heuer Monaco Dark Blue @courtesy TAG HeuerDa sempre legato al mondo delle corse automobilistiche e alla storia del cinema, il patrimonio del TAG Heuer Monaco si presenta in una nuova versione blu scuro, un moderno tributo al passato storico della collezione e all'eredità delle corse, ma anche una testimonianza della continua innovazione di TAG Heuer nel campo dell'orologeria, perché il Monaco si è evoluto in modo continuo - negli anni - eiterazione è basata sempre sulla precedente, affinando la precisione, la durata e il design distintivo che definiscono questo modello iconico.