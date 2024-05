Ancona - lo spacciatore del Viale voleva lo status di rifugiato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – E’ un muratore, che percepiva anche un sussidio economico e che aveva in sospeso la richiesta di protezione internazionale il pusher delarrestato mercoledì dalla Squadra mobile dopo una operazione antidroga. Il tunisino, 29 anni, era in Italia da meno di un anno, con moglie e due figli minorenni. Dal suo Paese era partito il 12 luglio del 2023. Al suo arrivo aveva fatto richiesta die gli era stato dato un permesso provvisorio in attesa che la commissione territoriale esaminasse la sua domanda. Godeva di un sussidio pari a 150 euro al mese. La Tunisia è considerato un paese sicuro per cui la richiesta di protezione internazionale, proprio recentemente, è stata giudicata infondata e la domanda respinta. Il tunisino però aveva fatto ricorso e il giudice aveva sospeso il provvedimento in vista dell’udienza che dovrà trattarlo a luglio in sede civile.