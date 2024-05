Niente bagagli - vanno lasciati al don Basco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Piccolo vademecum per godersi al meglio il concerto della leggendaria rock band australiana. Divieti. È lunghissimo l’elenco degli oggetti che non possono varcare l’ingresso di Rcf Arena, in occasione del concerto degli Ac/Dc, tra questi: valige, zaini e borse superiori a 40x20x25 centimetri, apparecchiature per la registrazione audio e video, macchine fotografiche, videocamere, gopro e tablet, powerbank che abbiano dimensioni più grandi di una carta di pagamento, caschi ed elmetti, bombolette spray e armi (comprese catene, coltelli oggetti da taglio), fumogeni e artifizi pirotecnici. Acqua. Non è consentito entrare nell’impianto con bevande contenute in lattine, borracce, bottiglie e contenitori che non si possono comprimere sia in vetro sia in plastica. All’interno dell’Arena, ricordano gli organizzatori, sono a disposizione del pubblico bottigliette d’acqua, che possono essere riempite nuovamente alle fontanelle dislocate in tutta l’area.