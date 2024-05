MotoGP oggi in tv - GP Catalogna 2024 | orari prove liber - streami -g, programma TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024), venerdì 24 maggio, primo giorno die del GP di, sesta tappa del Motomondiale. Sulla pista di Barcellona, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end. Un circuito nel quale le zone di grande accelerazione sono da raccordate da curvoni veloci nei quali è richiesta una grande percorrenza. Intiene banco il confronto Italia vs Spagna: Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini da un lato; Jorge Martin e Marc Marquez dall’altro. Una lotta tutta in casa Ducati, con Martin che allo stato attuale delle cose comanda nella classifica generale. Pecco vorrà recuperare terreno, su una pista che l’anno scorso lo vide protagonista di un bruttissimo incidente, che fortunatamente non ebbe conseguenze così importanti, come si era temuto in un primo momento. Il venerdì del GP di, sesto appuntamento del Motomondiale, sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport(208), inng su SkyGo e su NOW.