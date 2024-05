Elio e il dramma dell’autismo in famiglia | Ascoltate noi genitori - non i Vannacci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Anche le "canzoni che non hanno un tempo dritto hanno diritto di scalare le classifiche". Perché la musica orecchiabile non si deve mica limitare a quattro accordi o a un "banale motivetto". E allora "se ascolterai la musica difficile, forse comprenderai che è solo una questione d’abitudine"., al secolo Stefano Belisari, cita se stesso e le Storie tese, sfoderando un’assoluta padronanza dell’italiano, delle sue deviazioni e divagazioni. Una guida all’ascolto, per scoprire e comprendere quello che è scritto e cantato. "Con l’intelligenza possiamo renderci conto che noi ci consideriamo normali solamente perché siamo in tanti, ma in realtà stiamo parlando di vari modi di rapportarsi con il mondo intorno a noi. E non è detto che il nostro sia migliore. La curiosità può essere un’arma bellissima per esplorare nuovi mondi, nuove realtà". Chi o cosa, quindi, dovremmo ascoltare? "Dovremmo imparare ad ascoltare chi sa, non chiunque passa per caso.