Compleanno a tre cifre in provincia di Latina | tnti auguri a Za Rosa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un vero evento che ha riunito una comunità, quella di località Zoccolanti, a Sezze: stiamo parlando deldi Za, al secoloLisi, che proprio oggi compie 100 anni. Una “zeppa de fero” come si dice a Sezze; una donna risoluta che non ha avuto una vita facile, ma che nelle difficoltà non si è mai arresa riuscendo a portare avanti un’attività che si pensava prettamente maschile, oltre alla sua famiglia., infatti, rimane vedova del marito, Augusto Lafavia, a soli 40 anni e si deve occupare dei figli e dell’attività di famiglia, il bar Lafavia che ancora oggi è punti di riferimento per la zona. Questo pomeriggio, quindi, il piazzale dell’attività di famiglia si è affollato di parenti, amici e semplici conoscenti che, venuti a sapere del lieto evento, non hanno voluto far mancare il proprio supporto a. Una vita non facile, come detto, perché resta vedova a 40 anni e perché per i successivi 45 si occupa dell’attività di famiglia, sia pur con l’aiuto dei figli.