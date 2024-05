Arriva la stagione dei matrimoni - meglio con bambini o senza?

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sposarsi è impegnativo, andare aida invitati è anche questo impegnativo. Comprare gli abiti (se sei invitato a più di uno), pensare al regalo e soprattutto. Andarci con i figli piccoli ancora di più. Con l'arrivo della bellasono in tanti a ricevere un invito a delle nozze. Di recente l'ultima tendenz... .

Felipe e Letizia di Spagna: 20 anni dopo, la “boda real” in 10 curiosi dettagli - Felipe e Letizia di Spagna: 20 anni dopo, la “boda real” in 10 curiosi dettagli - (che peccato, la pioggia!) hanno pensato anche molti di quanti erano sintonizzati sintonizzati sulla tv nazionale per seguire il diretta dalla cattedrale dell'Almudena la boda real, ovvero il ... repubblica

Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 14 maggio: tutti i segni - Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 14 maggio: tutti i segni - "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo ... iltempo

Mary di Danimarca e quell'abito da sposa (di 20 anni fa) con un cimelio cucito sul cuore - Mary di Danimarca e quell'abito da sposa (di 20 anni fa) con un cimelio cucito sul cuore - L'attuale regina sposò l'allora principe Frederik esattamente 20 anni fa con una creazione di Uffe Frank, cucita da Birgit Hallstein. In testa aveva una tiara donata dai suoceri e un velo indossato da ... vanityfair