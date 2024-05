Tutti i problemi attuali di Minerva LLM

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lo scorso 23 aprile, è stato annunciato il cosiddettoLLM. Si tratta del primo Modello di Linguaggio su Larga scala addestrato per la lingua italiana. Si tratta di un progetto realizzato del team di ricerca de l’Università La Sapienza – in particolare dal gruppo Sapienza NLP (Natural Language Processing), guidato dal professor Roberto Navigli – che ha attirato l’attenzione della stampa italiana. A un mese dal lancio, possiamo sostenere un aspetto insindacabile: isono evidenti e palesi. LEGGI ANCHE > Come sta “funzionando” il primo LLM Made in Italy? Una premessa prima di iniziare a parlare deirilevati suLLM: questo approfondimento vuole mettere solamente in evidenza alcune criticità, nella speranza che in futuro si lavori – come sicuramente già si sta facendo – per affinare questa nuova famiglia di modelli linguistici su larga scala addestrati “da zero” per la lingua italiana.