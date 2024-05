L’arbitro favorisce la ‘sua’ squadra - poi finisce la partita e va con i tifosi a festeggiare | squalificato a vita – Domeniche bestiali

(Di giovedì 23 maggio 2024) Cambi die cambi di allenatore no, cambi di stagione sì: primavera inoltrata, tempo di cambiamenti anche nelle, of course. E quindi se da un lato ci si attrezza per l’odiato cambio stagione, per ere che il caldo produca effetti nefasti (senza successo) dall’altro si cambia pure atteggiamento nei confronti di arbitri e assistenti, visto l’avvicinarsi dei verdetti finali. Poi certo, ci sono pure cambiamenti più drastici: qualcuno si trova infatti a dover trovare un nuovo lavoro viste le proprie scelte, altri addirittura provano a cambiare habitat. CAMBIO CAMBIO CAMBIO DI MENTALITA’ (E DATEMI UN’ALTRA IDENTITA’) Eh sì, come nella canzone dei Negrita andava cercando una nuova identità Simone Bovio del Valduggia Calcio, I Categoria Piemonte,per quattro giornate perché “espulso dalla panchina, su segnalazione dell’assistente arbitrale n. 1, per condotta ingiuriosa nei confronti dei componenti della terna e per ingresso non autorizzato sul terreno di gioco.

