Delirio Atalanta - Zauri | Percassi supe - artefice del successo insieme a Gasp

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 23 maggio 2024) A Notizie.com l’ex giocatore della Dea non nasconde la gioia: “Tutta la mia famiglia vive a Bergamo, da Dublino nessuno dorme più. Lì c’è solo la squadra e la gente si merita questo” E’ nato a Pescina, ma calcisticamente è “nato e cresciuto” nell’. Dall’Abruzzo si è trasferito a Bergamo alla tenera età di 11 annialla famiglia per andare a giocare con la squadra bergamasca che l’aveva scelto tra mille ragazzini e ha fatto bene. Alla fine Luciano, oltre 450 gare in serie A, poco meno della metà nell’, e fresco campione di Malta dove da allenatore ha conquistato scudetto e coppa Italia (e potrebbe venire in Italia ndr), ha festeggiato come un bambino davanti al televisore. “E’ stata un’emozione incredibile, solo chi ha giocato nell’e ha sofferto può capire che significa vedere la squadra dove sei cresciuto e hai giocato in serie A arrivare a traguardi simili.