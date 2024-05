Decreto salva casa - cosa prevede la bozza | tolleranz - varian -i, doppia conformità

Decreto salva casa, cosa prevede la bozza: tolleranze, varianti, doppia conformità - Diventa più semplice regolarizzare le piccole difformità interne e attestare lo stato legittimo degli immobili. Limitata la doppia conformità Superamento della doppia conformità. Aumento delle tolleranze, con una diversificazione a seconda della dimensione dell'immobile. Regolarizzazione delle variazioni in cantiere per ... ilsole24ore

Treia, Capponi punta sull'esperienza: "Non abbiamo lasciato indietro nessuno. Con me lavori per 60 milioni" - ...delle aree interne) che di fatto hanno sbloccato la ricostruzione (nessun atto di semplificazione era venuto dal commissario Farabollini) accogliendo il superamento della doppia conformità edilizia ... cronachemaceratesi