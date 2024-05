Darderi-Rinderknech oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Atp Lione 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lucianose la vedrà contro Arthurnei quarti di finale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina transalpina. L’azzurro deve ancora perdere un set dopo le due vittorie convincenti messe a punto ai danni del qualificato giapponese Taro Daniel e il padrone di casa Adrian Mannarino, terza testa di serie. Ora per lui c’è un altro transalpino, che agli ottavi ha stupito tutti buttando fuori il giocatore a stelle e strisce Frances Tiafoe, numero ventisei del ranking mondiale. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera a qualsiasi livello, conche partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Fondamentale sarà disinnescare il servizio dell’avversario, capace di imprimere grandissima potenza anche sul rosso. In palio per il vincitore c’è l’accesso in semifinale contro uno tra il tedesco Dominik Koepfer oppure l’argentino Tomas Martin Etcheverry, sesta forza del seeding.