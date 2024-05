ESCLUSIVA IN ? Zilliacus | Oaktree? Inter non un trofeo - io ho un piano!

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ha preso parola a-News.it subito dopo l’annuncio l’acquisizione dell’da parte di. L’imprenditore finlandese ha già undefinito. RIECCOLO ? Subito dopo il comunicato disull’acquisizione dell’, l’imprenditore finlandese Thomasha commentato immediatamente la notizia, proprio su-News.it, parlando di grande opportunità: «L’non è unda passare da un miliardario all’altro. È un’istituzione che appartiene ai tifosi. Sto lavorando a unche possa far sì che ciò diventi realtà, simile al Real Madrid, al Bayern Monaco o al Barcellona. Spero checondivida la mia visione e coopererà affinché ciò possa accadere, a beneficio del club, dei tifosi e della città di Milano». L’imprenditore crede ancora nella possibilità di lavorare con e per il club campione d’Italia.

The Sims, cosa sappiamo sul film live action prodotto da Margot Robbie - The Sims, cosa sappiamo sul film live action prodotto da Margot Robbie - I primi a riportare la notizia, lo scorso marzo, sono stati i magazine americani Variety e The Hollywood Reporter, subito dopo ripresi da quelli di tutto il mondo. La regista di Loki, Kate Herron, è a ... tg24.sky

Bagnaia torna a Barcellona sulla pista della grande paura: "Spero vada diversamente" - Bagnaia torna a Barcellona sulla pista della grande paura: "Spero vada diversamente" - Il ducatista deve cancellare la caduta dello scorso anno e il brutto weekend di Le Mans: "Sono fiducioso, dobbiamo riuscire a essere ancora più ... sportmediaset.mediaset

Dopo 22 anni di persecuzione vogliono farmi morire sotto processo - dopo 22 anni di persecuzione vogliono farmi morire sotto processo - dopo una violenta persecuzione giudiziaria – portata avanti ... di accuse surreali e risibili se tutto ciò non fosse finalizzato alla gogna morale che sarò costretto a subire ancora per chissà quanti ... unita