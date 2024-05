Claudio Cecchetto non perdona | Max Pezzali un ingrato

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Talent scout e dj oltre che produttore e conduttore radio e tv,si racconta in un’intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo la sua carriera fatta di amicizie, rapporti incrinati e scoperte vincenti, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa.contro MaxIn un’intervista al Corriere della Seraha fatto il punto sulla sua carriera, iniziata quando gli cambiò la voce: chiuse le porte del percorso canoro, si aprirono quelle per diventare un dj, con il successo di Gioca joeur, il brano che ha fatto ballare un’Italia intera. Tra amicizie e scoperte vincenti però il talent scout ha voluto parlare anche dei rapporti con Max, chiusi per sempre. “Preferisco parlare di Mauro Repetto, i testi esagerati degli 883 li scriveva lui, l’altro cantava. Gli consigliai di ballare sul palco “così attiri l’attenzione del pubblico”.

