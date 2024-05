Calcio | Serie B Play-off e Play-out - designazioni arbitrali

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Pairetto dirigerà Venezia-Palermo, Mariani Cremonese-Catanzaro e La Penna Ternana-Bari ROMA - Designati gli arbitri per le semifinali di ritorno deioff promozione diB. A dirigere Venezia-Palermo (1-0 all'andata), in programma venerdì 24 alle 20.

Calcio: Serie B. Giudice, nessun giocatore squalificato, Palermo multato - Calcio: serie B. Giudice, nessun giocatore squalificato, Palermo multato - Ammenda di 30mila euro per il club rosanero per lancio di oggetti da parte dei tifosi MILANO (ITALPRESS) - Nessun giocatore squalificato dopo le semifinali di andata dei playoff promozione di serie B ... sport.tiscali

Verso Venezia-Palermo, Mignani crede nell'impresa: "Nel calcio può succedere di tutto, non abbiamo paura" - Verso venezia-palermo, Mignani crede nell'impresa: "Nel calcio può succedere di tutto, non abbiamo paura" - Michele Mignani non perde la speranza in vista del difficile ritorno delle semifinali playoff contro il Venezia: il tecnico rosanero si è ... In un modo o nell’altro il Palermo arriverà in A - ha ... palermotoday

Venezia-Palermo, Mignani: “Affrontiamo la partita senza paura” - venezia-palermo, Mignani: “Affrontiamo la partita senza paura” - PALERMO – A Venezia per provare a ribaltare il risultato. La squadra di Vanoli si è imposta di misura contro il Palermo al “Barbera” nella gara d’andata delle semifinali playoff di serie B. I rosanero ... livesicilia